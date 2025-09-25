Ecco i tre finalisti per ciascuna delle sette categorie dei Caliber awards

I giurati di Nasgw e Professional outdoor media association hanno selezionato i tre finalisti per ciascuna delle sette categorie in concorso per la vittoria dei Caliber awards, i premi assegnati alle migliori novità commerciali.

Il 14 ottobre la Nasgw e la Professional outdoor media association annunceranno i vincitori della nona edizione dei Caliber awards, i premi assegnati alle migliori novità commerciali rilasciate dopo il 1° novembre dell’anno precedente.

Anche quest’anno sono sette le categorie in concorso (carabine, pistole, fucili a canna liscia, munizioni, ottiche, accessori, moderatori di suono); in ciascuna sono tre i prodotti finalisti.

Carabine

Pistola

Fucili a canna liscia

  • Axor Fs Pro
  • Mossberg 990 Aftershock
  • Retay Ace

Munizioni

  • Cci Ammunition UpperCut .22 Wmr
  • Hornady Backcountry defense
  • Federal ammunition 7 mm Backcountry

Ottiche

  • Leupold Vx-6HD Gen 2
  • Sig Sauer Romeo-Rs
  • Olight Osight S

Accessori

  • American outdoor Caldwell lead sled Max
  • Hornady High speed 3-in-1 power case trimmer
  • Radian weapons Afterburner + Ramjet per Glock G43X

Moderatori di suono

  • Dead Air Sandman X
  • Huxwrx Safety Flow 9k Ti
  • SilencerCo Scythe Stm

