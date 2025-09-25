Ecco i tre finalisti per ciascuna delle sette categorie dei Caliber awards

I giurati di Nasgw e Professional outdoor media association hanno selezionato i tre finalisti per ciascuna delle sette categorie in concorso per la vittoria dei Caliber awards, i premi assegnati alle migliori novità commerciali.
Il 14 ottobre la Nasgw e la Professional outdoor media association annunceranno i vincitori della nona edizione dei Caliber awards, i premi assegnati alle migliori novità commerciali rilasciate dopo il 1° novembre dell’anno precedente.
Anche quest’anno sono sette le categorie in concorso (carabine, pistole, fucili a canna liscia, munizioni, ottiche, accessori, moderatori di suono); in ciascuna sono tre i prodotti finalisti.
Carabine
- Henry repeating Spd Hush
- Q BoomBox
- Ruger 10/22 Carbon Fiber
Pistola
Fucili a canna liscia
- Axor Fs Pro
- Mossberg 990 Aftershock
- Retay Ace
Munizioni
- Cci Ammunition UpperCut .22 Wmr
- Hornady Backcountry defense
- Federal ammunition 7 mm Backcountry
Ottiche
- Leupold Vx-6HD Gen 2
- Sig Sauer Romeo-Rs
- Olight Osight S
Accessori
- American outdoor Caldwell lead sled Max
- Hornady High speed 3-in-1 power case trimmer
- Radian weapons Afterburner + Ramjet per Glock G43X
Moderatori di suono
- Dead Air Sandman X
- Huxwrx Safety Flow 9k Ti
- SilencerCo Scythe Stm
