Guancette rosso rubino per customizzare la Sig Sauer P320-Axg

Per customizzare la Sig Sauer P320-Axg ora ci si può servire del Kraken, il kit in alluminio anodizzato rosso rubino prodotto dalla Vytal Manufacturing.
È la Vytal Manufacturing a produrre il Kraken, il kit («ispirato ai tentacoli di un polpo») col quale si può customizzare una pistola Sig Sauer P320-Axg sostituendo guancette, dorsalini e basepad di serie con altri rosso rubino, in alluminio anodizzato 6061, dal design esagonale.
Della novità ha dato notizia la stessa Sig Sauer, che sul proprio sito web ufficiale mette in vendita il Kraken a 220 dollari.
