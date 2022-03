Ecco la Sig Sauer P322, pistola compatta .22 LR

Pistola compatta .22 LR, la nuovissima Sig Sauer P322 abbina dimensioni ridotte (178 millimetri la lunghezza complessiva) a un caricatore maggiorato.

Filettatura sulla canna da 102 millimetri e soprattutto un inedito caricatore da 20+1 colpi: eccole le due caratteristiche principali con cui si presenta la Sig Sauer P322, la pistola compatta .22 LR annunciata da Sig Sauer qualche minuto fa. La placca su cui è installata la tacca di mira, in fibra ottica come la mira anteriore, è removibile; può essere sostituita con un’altra che, compatibile con i red dot della serie RomeoZero, fa entrare l’arma anche nel catalogo delle optic ready.

1 di 6

In sola azione singola, anche il grilletto è facilmente sostituibile; in dotazione se ne trovano uno flat e uno curvo. Per la canna Sig Sauer ha scelto l’acciaio al carbonio; lega con finitura anodizzata per il carrello, combinazione tra acciaio inossidabile e polimero per il fusto. La P322 (prezzo internazionale ancora da ufficializzare) si completa con comandi ambidestri, sicura manuale e slitta M1913; 178 millimetri la lunghezza complessiva, appena 485 grammi scarsi il peso.

