Ipsc Handgun World Shoot 2025, in Sudafrica un ricco medagliere per l’Italia

Si sono conclusi, questa sera, con la cerimonia di premiazione, i Campionati del mondo di tiro dinamico sportivo Ipsc, giunti alla ventesima edizione. L’Italia torna a casa con un medagliere complessivo di 18 medaglie, tra cui l’oro di Camilla Almici che ha fatto il bis dopo la Thailandia.

Anche in questo mondiale sudafricano di tiro dinamico sportivo con arma corta (Ipsc Handgun World Shoot 2025) la nostra nazionale ha ben figurato.

Il nostro medagliere finale conta 7 ori, 2 argenti e 2 bronzi nella classifica individuale, e 3 ori, 1 argento e 3 bronzi in quella a squadre.

Il bis di Camilla Almici

In particolare, si segnala il doppio successo della 27enne bresciana Camilla Almici (team Cz nella foto): ha conquistato il titolo mondiale per la seconda volta consecutiva, dopo il successo del 2022 in Thailandia, e ha trascinato il gruppo delle tiratrici italiane che ha conquistato l’oro anche nella classifica a squadre.

Tra le altre medaglie d’oro individiali molte conferme: Esterino Magli (categoria Grand Senior), Edoardo Buticchi (Production Super Senior), Barbara Balestrini (Production Senior Lady Senior), Denny Rossetto (Open Lady), Adriano Santarcangelo (Standard Super Senior) e Nicola Pedroli (Classic Super Senior).

Qui la classifica individuale e quella a squadre dell’Ipsc Handgun World Shoot 2025.

Il Medagliere italiano

Individuale:

1 di 11

Team:

I prossimi Mondiali saranno in Italia

La Fitds (Federazione italiana tiro diamico sportivo) ha annunciato che l’Italia, per la prima volta nella storia della Fitds, sarà il palcoscenico del prossimo Campionato del Mondo IPSC Handgun, in programma nel 2029.