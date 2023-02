Eos Show 2023 – Cz Ts 2 Orange, sempre più competitiva

La Cz Ts 2 Orange è la versione accuratizzata della Ts 2: un’evoluzione perfezionata che nasce per gareggiare nel tiro dinamico sportivo, in divisione Standard.

Tra le regine allo stand di Bignami a Eos Show 2023, c’è lei, la Cz Ts 2 Orange, modello che la Casa ceca ha presentato allo scorso mondiale handgun Ipsc svoltosi in Thailandia a inizio dicembre.

Disponibile in calibro 9 Luger e .40 Smith & Wesson, con caricatore rispettivamente da 20 e 17 colpi, la Cz Ts 2 Orange pesa 1.350 grammi scarica e monta una nuova canna pesante (bull barrel) lucidata e aggiustata manualmente al carrello. Grazie a essa, abbiamo maggior precisione, miglior controllo (specie nelle sequenze di tiro molto rapide) e una durata della vita dell’arma molto più lunga.

Arancione racing

La Ts 2 Orange sfoggia guancette, pulsante di sgancio del caricatore regolabile, vano caricatore e fondello del caricatore in duralluminio anodizzato arancione, colore riservato alle pistole sportive personalizzate della gamma Cz.

Abbiamo poi intagli di presa sul carrello anteriori oltre che posteriori e un nuovo sistema di fissaggio del mirino in fibra ottica rossa che consente di sostituirlo rapidamente; la tacca di mira è regolabile micrometricamente.

Canna e carrello sono aggiustati a mano per ottenere le più strette tolleranze, pur conservando la proverbiale affidabilità Cz con tutti i tipi di cartucce.

Tutto di serie

Sempre di serie, sono l’appoggio per il pollice modificato e la sicura manuale ambidestra (ora posizionata più in alto), che può essere utilizzata anche come appoggio per il pollice.

L’altezza del pulsante di sgancio del caricatore è stata ridotta di due millimetri rispetto ad altri modelli della serie Cz Ts 2, per migliorare il comfort dell’impugnatura.

Lo scatto è in singola azione, con un peso di 8 N (circa 815 grammi) e una corsa di 3/4 millimetri, con un reset netto e altrettanto breve.

Il video ufficiale della Cz Ts 2 Orange

