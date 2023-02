Eos Show 2023 – Beretta presenta la Apx A1 Fs Tactical e la Apx A1 Compact

Beretta Apx Compact e Apx Tactical sono le due nuove versioni della polimerica striked fired della Casa gardonese.

L’Apx A1 punta a livelli più alti di performance, sicurezza e qualità per ogni tiratore sul campo. Costruita sull’eredità della piattaforma Apx originale che ha superato i test americani Mhs per l’esercito americano, viene utilizzata da operatori del settore in più di 20 paesi nel mondo.

Dopo aver aggiornato la versione standard A1, con modifiche importanti al design del carrello (in primis, intagli di presa e optic ready), ora a Eos Show Beretta presenta anche le versioni Compact e la Tactical.

Beretta Apx A1 Compact è caratterizzata dalle dimensioni ridotte della canna: non più 107 mm come nella versione full size, ma 94 mm. Cambiano dunque lunghezza (da 192 mm a 177 mm) e altezza (da 142 mm a 132 mm), e, di conseguenza, la capacità del caricatore, ora di 15 colpi).

Beretta Apx A1 Fs Tactical, invece, ha la canna più lunga (121 mm) filettata alla volata per l’installazione di un soppressore sonoro o di un compensatore. La capacità del caricatore è di 19 colpi. La Tactical è pensata per l’uso sportivo: è infatti classificata come arma sportiva.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.