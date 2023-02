Munizioni in piombo per il tiro sportivo: la circolare del governo

Il governo chiarisce che le restrizioni all’uso delle munizioni in piombo non riguardano il tiro sportivo.

In vigore da mercoledì 15, le restrizioni all’impiego delle munizioni in piombo nelle zone umide non varranno per il tiro sportivo, a prescindere dall’arma utilizzata; lo ha chiarito il governo con una circolare in cui definisce il perimetro del nuovo regolamento europeo.

Nella circolare, la cui pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale è attesa a breve, si ricorda infatti che le strutture in cui si pratica il tiro sportivo sono attrezzate per evitare la dispersione di piombo nell’ambiente.

