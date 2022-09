Europei di tiro a segno, il programma

La Polonia ospita gli Europei di tiro a segno a 25 e 50 metri: in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024.

Gli Juniores hanno già regalato quattro medaglie, ora tocca alle nazionali senior: da mercoledì 14 sono in programma a Wroclaw, Polonia, gli Europei di tiro a segno a 25 e 50 metri; come per il tiro a volo, anche qui sono in palio le carte olimpiche per Parigi 2024.

Il calendario delle finali

Mercoledì 14 settembre

11.00 Pistola 25 metri donne

Pistola 25 metri donne 17.00 Pistola rapida 25 metri uomini

Pistola rapida 25 metri uomini 19.00 Carabina 50 metri 3 posizioni uomini

Giovedì 15 settembre

13.30 Pistola rapida 25 metri mixed team

Pistola rapida 25 metri mixed team 17.00 Carabina 50 metri 3 posizioni donne

Venerdì 16 settembre

11.00 Pistola 25 metri donne a squadre

Pistola 25 metri donne a squadre 12.45 Carabina 50 metri 3 posizioni mixed team

Carabina 50 metri 3 posizioni mixed team 18.30 Carabina 50 metri a terra mixed team

Sabato 17 settembre

12.15 Carabina 50 metri 3 posizioni uomini a squadre

Carabina 50 metri 3 posizioni uomini a squadre 16.45 Carabina 50 metri 3 posizioni donne a squadre

Carabina 50 metri 3 posizioni donne a squadre 19.15 Pistola rapida 25 metri uomini a squadre

Europei di tiro a segno: i vincitori juniores

Pistola rapida 25 metri

Uomini : Yan Chesnel

: Yan Chesnel Squadra maschile: Francia

Pistola 25 metri

Donne : Miriam Jako (Hun)

: Miriam Jako (Hun) Squadra femminile: Repubblica Ceca

Carabina 50 metri 3 posizioni

Uomini : Nathan Bailly (Fra)

: Nathan Bailly (Fra) Donne : Julie Johannessen (Nor)

: Julie Johannessen (Nor) Mixed team : Finlandia

: Finlandia Squadra maschile : Francia

: Francia Squadra femminile: Germania

Carabina 50 metri a terra

Mixed team: Germania

