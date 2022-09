Europei di tiro a volo, altra carta olimpica per l’Italia

Gli Europei di tiro a volo consegnano all’Italia una carta olimpica anche nello skeet maschile.

Dopo quella vinta da Silvana Stanco nel trap, gli Europei di tiro a volo regalano all’Italia un’altra carta olimpica per Parigi 2024: è merito di Luigi Lodde, sconfitto soltanto agli shoot-off (38+20 vs 38+19) dal ceco Jakub Tomecek nella gara individuale maschile.

La sua d’argento è una delle tre medaglie conquistate dalla nazionale senior di skeet: la squadra maschile (Rossetti-Cassandro-Lodde) s’è presa l’oro di categoria battendo in finale la Grecia (5+12 vs 5+9); la coppia Bacosi-Cassandro ha chiuso alle spalle della coppia britannica Llewellin-Hill nella gara mixed team (6-4 il punteggio).

A differenza che nel trap è dunque andata peggio per le donne, fuori dal podio sia nella gara individuale (solo quarta Diana Bacosi; ha vinto la britannica Hill davanti alla tedesca Messerschmidt, carta olimpica per entrambe) sia in quella a squadre (7-3 per la Gran Bretagna sulla Germania in finale).

Alla fine della competizione tra senior e junior l’Italia chiude dunque prima nel medagliere con dieci titoli continentali; quattro le medaglie d’argento, quattro le medaglie di bronzo, due le carte olimpiche. Il prossimo appuntamento è in programma a Osijek, in Croazia, dal 19 settembre: anche lì ci saranno in palio due carte olimpiche per ogni specialità individuale.

