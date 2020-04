Europeo giovanile di tiro a segno: la possibile nuova data

L’Issf prova a definire il nuovo calendario dell’Europeo giovanile di tiro a segno.

La speranza è che sia possibile gareggiare a settembre: è per questo che l’Issf ha proposto il 7 come possibile data d’inaugurazione per l’Europeo giovanile di tiro a segno. La sede rimane Osijek, in Croazia. Il nuovo calendario deve però essere confermato: la decisione definitiva sarà assunta il 1° luglio. Al momento è difficile capire come evolverà l’emergenza sanitaria in corso e come saranno disciplinati i trasferimenti internazionali. Originariamente la manifestazione, per pistola e carabina 25 e 50 metri, sarebbe dovuta andare in scena dal 25 giugno al 2 luglio.

