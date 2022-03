Fair Fossari, la nuova linea di fucili sportivi

Fair ha annunciato che nel corso di Iwa 2022 presenterà Fossari, la nuova linea di fucili sportivi per trap, skeet e sporting.

Uno per il trap, uno per lo skeet, ben tre per lo sporting: alla vigilia di Iwa (3-6 marzo 2022) Fair ha presentato Fossari, la nuova linea di fucili sportivi calibro 12 destinati alle diverse specialità di tiro a volo. La linea è caratterizzata dall’utilizzo dell’acciaio trilegato per le canne, ottenute mediante foratura da barra e cromate internamente, e dal sistema di chiusura tipo Boss; le camere di scoppio presentano un cono di raccordo lungo X-Cones. Per estrarre le batterie è sufficiente premere il pulsante di sgancio nella parte superiore del gruppo di scatto.

Al calcio in legno di noce scelto con finitura a olio si abbina un calciolo in gomma antiolio ad alto assorbimento del rinculo levigato manualmente; s’infila qui la chiave che, fornita in dotazione, serve a rimuovere il calcio dalla bascula. Della dotazione fanno parte anche gli strozzatori intercambiabili Technichoke Hps90. Ogni modello, sia per destrimani sia per mancini, è disponibile nella variante Xr-Stock (regolabili altezza, inclinazione e deviazione del calcio) e con calcio regolabile Futur K6 Am (taglie S, M e L) con pistola standard oppure New Comfort. Opzionale il grilletto Xr-Trigger, con cui si può sostituire il monogrillo di serie.

I tre modelli base sono Fossari Crx9 Trap (canna da 76 o 81 centimetri, peso 3.850 grammi), Fossari Crx9 Skeet (canna da 66 o 71 centimetri, peso 3.650 grammi) e Fossari Crx9 Sporting (canna da 71, 76 o 81 centimetri, peso 3.900 grammi). Della serie fanno parte anche Fossari Crx9 Sporting Bss (canna da 76 o 81 centimetri, peso 3.950 grammi, bindella superiore semipiana, calciatura Montecarlo con nasello regolabile) e Fossari Crx9 Sporting Bsr (canna da 66 o 71 centimetri, peso 3.650 grammi, bindella superiore regolabile in lega leggera, calcio Montecarlo con nasello regolabile). Nei prossimi giorni, molto probabilmente già nel corso di Iwa 2022, Fair renderà noto il prezzo di ogni modello.

