Federal Ammunition introduce il 7 mm Backcountry

La Federal Ammunition ha sviluppato un nuovo calibro, il 7 mm Backcountry, al momento disponibile in cinque caricamenti.

È una mossa affine a quella che tre anni fa portò all’introduzione del .30 Super Carry per pistola: stavolta i vantaggi da coniugare non sono l’efficacia del 9×19 mm e la capacità del .380 acp, ma le prestazioni magnum e l’otturatore standard delle carabine in cui si potrà sparare il nuovo 7 mm Backcountry, introdotto da qualche ora dalla Federal Ammunition; con una palla di 170 grani e una canna di 510 millimetri, si legge nella nota, l’impiego della tecnologia Peak Alloy consente di raggiungere i 915 m/s.

Jesse Whiteside, vicepresidente Federal, sostiene che con questo calibro si può aumentare la velocità del 10% con un’aggiunta di propellente minore di quanta ne serva per i magnum; e lo si può fare anche in canne più corte (ci s’attende di scendere fino a 406 millimetri), esigenza di molti statunitensi che a caccia impiegano il moderatore di suono.

Inizialmente saranno cinque i caricamenti Federal in 7 mm Backcountry: Terminal Ascent di 155 e 170 grani; Berger Elite Hunter di 195 grani; Barnes Lrx Copper di 168 grani; Fusion Tipped di 175 grani.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.