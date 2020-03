FN 503, la nuova pistola per il porto quotidiano da oltreoceano

La FN 503 è la nuova pistola per il porto quotidiano di FN America che arricchisce così il proprio catalogo con una striker fired compatta 9 mm.

Five-0-three: nel video ufficiale FN America chiama così la sua nuova pistola per il porto quotidiano, più prosaicamente nota come FN 503. Con i suoi 150 millimetri scarsi di lunghezza e i 595 grammi di peso da scarica, è la prima pistola compatta 9 mm nel catalogo dell’azienda. Oltre che al mercato civile, FN America intende destinarla anche al settore militare e al law enforcement.

Si tratta di una striker fired “approssimativamente della dimensione di una mano”: da 78 millimetri la canna con volata svasata verso l’interno (1:10 il passo di rigatura). Il peso di scatto del grilletto, tutto in metallo, è regolabile tra i 2.265 e i 3.175 grammi; morbido il rinculo. L’arma è infine dotata di indicatore di colpo in canna, così da tenere sotto controllo costante il caricatore da sei o otto colpi. Oltre al video di presentazione, FN America ha pubblicato una seconda clip in cui mostra l’arma in azione.

