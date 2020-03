Come vi avevamo anticipato, Armi Magazine non si ferma. E, addirittura, siamo riusciti a essere in edicola con qualche giorno di anticipo rispetto al solito, per cercare di essere un momento di svago per i nostri lettori. Quindi, Armi Magazine aprile 2020 vi aspetta in edicola sin da oggi, 17 marzo.

La protagonista della copertina di Armi Magazine aprile 2020 è un’anteprima assoluta, la Beretta 92X Compact cal. 9×21 Imi, una semiautomatica dedicata alla difesa e al porto occulto, grazie alle dimensioni contenute; la canna da 108 mm, però, non costringe a rinunce in termini di precisione e controllabilità. Tra le altre prove a fuoco più interessanti, possiamo segnalare: Adc Td-12 Tactical cal. 12, Colt M4 Navy cal. .223 Remington, Glock 43X Rail Fs cal. 9×21 Imi, Winchester Sx4 Waterfowl cal. 20, Kimber Rapide cal. .45 Acp, Yildiz Mx Trap cal. 12 e, inoltre, un super-test sulle Pardini Gt. Attualità in primo piano con la detenzione delle armi in un luogo diverso dalla residenza e le ultime sentenze sulla rilevanza penale dei “bossoli militari” come parte di munizione da guerra. Le munizioni in prova sono le Cci Quiet-22 Semi-Auto cal. .22 Lr, quiete ma… toniche. Spicca un inedito confronto tra i calibri 7,65 Browning e 9 Corto. Le contenute pressioni d’esercizio hanno da sempre permesso di camerarli in pistole compatte d’impianto meccanico “essenziale”, diventando perfette per il porto occulto ai fini difensivi. Cerchiamo di dare risposta, dopo un test lungo e complicato, a un eterno dilemma: qual è il rapporto tra lunghezza della canna e velocità? Spazio alle ex-ordinanze con la storia e lo sviluppo dei Valmet finlandesi. Al collezionismo, con l’analisi di due bellissimi revolver Smith & Wesson in .44 Magnum: 629 Classic e 29 Classic Deluxe. Il dossier del mese è rivolto a come valutare un’arma usata: vi daremo molte “dritte” interessanti. E ancora i primi passi da muovere per avvicinarsi al mondo dell’avancarica, la rubrica ‘Questione di legge’, i visori notturni Yukon e tanto altro ancora. Buona lettura di Armi Magazine aprile 2020 e un abbraccio dallo staff di Armi Magazine.