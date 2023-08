Fn 510 Mrd e Fn 545 Mrd, due pistole per la difesa personale e abitativa

La Fn America ha presentato la Fn 510 Mrd e la Fn 545 Mrd, due pistole per la difesa personale e abitativa.

Ha preso le Tactical, ha tolto la filettatura e ha aggiunto il Low-profile optics mounting system, brevettato, per renderle optic ready, idonee per la maggior parte dei red dot in commercio impiegabili anche in co-witness con le mire metalliche: semplificando al massimo nascono così la Fn 510 Mrd e la Fn 545 Mrd, le due nuove pistole della Fn America che le designa innanzitutto per la difesa personale e abitativa.

Striker fired in doppia azione, dalle dimensioni leggermente maggiori rispetto alla 509 (d’altra parte è maggiore anche il calibro, rispettivamente 10 mm e .45 acp, così da aumentare il potere d’arresto), le due armi si sviluppano lungo una canna di 104 millimetri (passo di rigatura 1:16”), rotomartellata a freddo con volata svasata verso l’interno; la ospita un carrello in acciaio realizzato mediante macchine a controllo numerico e caratterizzato da tagli di presa aggressivi, sia frontali sia posteriori.

Il caricatore d’entrambi i modelli ospita 15+1 colpi (è disponibile però anche la versione ridotta da dieci); il peso di sgancio del grilletto è regolabile tra 2.495 e 3.400 grammi. Per migliorarne la controllabilità la Fn America ha scelto inoltre di dotare le armi di comandi ambidestri e di tre backstrap intercambiabili, dal grip via via più deciso.

Sia la 510 Mrd sia la 545 Mrd misurano 196 millimetri e sono disponibili in due colorazioni, nera o flat dark earth; oltre al calibro cambia solo il peso, rispettivamente 850 e 880 grammi, non il prezzo che la Fn America ha fissato a 919 dollari l’una.

