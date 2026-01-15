La Smith & Wesson Performance Center M&P 2.0 Carry Comp anche in 10 mm

La Smith & Wesson ha deciso di declinare la pistola striker fired polimerica Performance Center M&P 2.0 Carry Comp anche in calibro 10 mm.

Al canonico 9×19 mm s’aggiunge un calibro in più: la Smith & Wesson ha deciso di declinare la pistola polimerica Performance Center M&P 2.0 Carry Comp (la parte finale del nome indica la presenza di un compensator, un freno di bocca: è la Power port, che posta in prossimità della volata della canna di 102 millimetri, a ore dodici, dirigendo i gas verso l’alto aumenta il controllo e riduce il rinculo) anche in 10 mm, con due caricatori di 15+1 colpi ciascuno.

Striker fired destinata alla protezione personale e alla difesa abitativa, grazie alla configurazione del carrello (finitura grigia Armornite, tagli di presa aggressivi) anche in questo calibro l’arma è del tipo optic ready; la tecnologia ClearSight tiene i gas lontani dal red dot, impiegabile in abbinamento alla mira frontale Ameriglo Trooper, anche notturna, e alla tacca posteriore.

Le dimensioni sono quelle di una pistola compatta: 184 millimetri la lunghezza, 765 grammi il peso; della dotazione di serie fanno parte quattro inserti intercambiabili per l’impugnatura (18° l’angolo). Il prezzo fissato dalla Smith & Wesson per il mercato internazionale (l’eventuale distribuzione in Italia passerà dalla Prima Armi) è di 799 dollari.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.