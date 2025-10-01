Fn Browning completa l’acquisizione di Sofisport

Il gruppo Fn Browning ha completato l’acquisizione della Sofisport, azienda francese specializzata nella produzione di munizioni.

È una mossa strategica che «consolidando la posizione complessiva rafforza il portafoglio di soluzioni integrate per armi leggere» sia per il comparto difesa e sicurezza sia per la caccia e il tiro sportivo: con queste parole il gruppo Fn Browning annuncia di aver completato l’acquisizione della Sofisport, azienda francese nota per coprire l’intera catena di produzione delle munizioni (realizzazione di componenti, inclusi polvere, inneschi e bossoli; assemblaggio; distribuzione). Nel 2024, si apprende inoltre, i ricavi aggregati di Fn Browning e Sofisport avrebbero superato il valore di un miliardo e 300.000 euro.

Le filiali della Sofisport operano in una quindicina di stabilimenti tra Francia, Italia, Spagna, Canada e Regno Unito; ora nei 25 siti produttivi (industriali, commerciali, amministrativi) il gruppo impiega più di 4.100 lavoratori.

Il commento dell’amministratore delegato

«L’acquisizione rende le nostre attività industriali e commerciali ancora più sostenibili a lungo termine» commenta Julien Compère, amministratore delegato del gruppo Fn Browning. «Sfruttando l’ampia complementarità [dei due gruppi], ora offriamo un portafoglio prodotti completamente integrato, e al contempo consolidiamo la nostra presenza industriale nei Paesi della Nato e dell’Unione europea. Insieme, Fn Browning e Sofisport formano un gruppo dinamico, innovativo e lungimirante».

