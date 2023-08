Qual è il prezzo del fucile sovrapposto Yildiz Spz-M?

Il prezzo del fucile sovrapposto Yildiz Spz-M oscilla tra 666 e 692 euro a seconda del calibro.

Dai 666 euro del 28 ai 692 del .410 passando per i 677 del 20 e i 687 del 12: il prezzo del fucile sovrapposto Yildiz Spz-M cambia d’una trentina d’euro scarsi a seconda del calibro.

In Italia lo distribuisce la Paganini, che lo ha a catalogo in quattro diverse lunghezze di canna (61, 66, 71 e 76 centimetri: disponibili tutte in calibro 20; le tre più corte in 12; le tre più lunghe in 28 e .410).

È possibile acquistare anche la variante Spz-Me, quella con estrattori automatici che costa 874 euro in calibro 12, 897 in 20, 886 in 28 e 924 in .410.

