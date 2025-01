For the people: ecco la ventesima carabina Daniel Defense in edizione limitata

La Daniel Defense ha annunciato la For the People, la ventesima carabina della linea Limited series; la piattaforma base è la Ddm4 V7 Pro, calibro 5,56×45 mm Nato con canna di 457 millimetri.

In origine avrebbero dovuto essere dodici, una per ciascuno dei mesi del 2023; il successo che hanno ottenuto ha però spinto la Daniel Defense a tenere aperta la linea Limited series, che nelle ultime ore s’è arricchita del ventesimo pezzo: è la For the people (3.999 dollari), carabina calibro 5,56×45 mm Nato costruita sulla piattaforma Ddm4 V7 Pro e caratterizzata dalla finitura Cerakote Tiger stripe sull’azione e sul copricanna in alluminio aeronautico 6061-T6.

Sviluppata lungo una canna di 18” (457 millimetri, profilo S2W; passo di rigatura 1:7”; filettatura ½x28) ottenuta tramite rotomartellatura d’una barra in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, la For the people sfoggia grilletto Timney Impact Ar, calcio B5 Systems, freno di bocca SilencerCo Asr; alla Radian invece la Dd s’è affidata sia per la sicura ambidestra Talon, sia per la manetta d’armamento Raptor-Sd. La dotazione si completa infine con l’innovativa ottica Holosun Drs-Nv, insieme red dot e dispositivo per la visione notturna.

