Un fusto custom in metallo per la Sig Sauer P320

Oltre che una serie di varianti a sé, la sigla Axg sta a indicare anche il fusto custom in lega d’alluminio per la classica Sig Sauer P320.

Si sa che Axg sta per Alloy XSeries Grip: è dunque in metallo, lega d’alluminio, il fusto custom che la Sig Sauer ha sviluppato per customizzare la sua classica P320; è anodizzato nera con undercut profondo, guancette in polimero nero, beavertail esteso e backstrap medio.

La taglia rientra nella categoria carry, ossia idonea al porto occulto; 9 mm, .357 Sig e .40 S&W i calibri compatibili. Nel negozio online Sig Sauer il cartellino del prezzo dice 300 dollari.

