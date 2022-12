Gare internazionali di tiro, le possibili modifiche ai regolamenti

Entro la fine di gennaio l’Issf aggiornerà format e regolamenti delle gare internazionali di tiro.

Dalla Coppa del mondo potrebbero essere escluse le discipline non olimpiche, così da ridurne la durata da tre a due giorni: è uno degli argomenti su cui sta discutendo la nuova dirigenza dell’Issf, che entro la fine di gennaio aggiornerà format e regolamenti delle gare internazionali di tiro.

Insieme al comitato esecutivo, Luciano Rossi e il segretario generale Willi Grill stanno inoltre valutando se portare da due a uno i medal match per il bronzo, e dunque abolire il terzo posto ex aequo, e di non consentire l’utilizzo della Var finché non sarà disponibile un sistema particolarmente accurato; l’Issf sta inoltre tentando di capire come ridurre i costi delle competizioni, specialmente per ciò che è legato alle produzioni televisive.

