Rws Subsonic Hp cal. .22 Lr, subsonica ma non troppo

La Rws Subsonic Hp, versione “tranquilla” dell’High Velocity Hp .22 Lr, ha mostrato una qualità esecutiva degna del prestigioso marchio Rws.

Nella variegata gamma di munizioni a percussione anulare prodotte nello stabilimento tedesco Rws di Fürth da Ruag Ammotec GmbH (da poco entrata a far parte del Gruppo Beretta Holding) abbiamo scelto l’Rws Subsonic Hp, nella nuova confezione nero-argentea introdotta attorno alla metà dell’anno 2021.

Questa cartuccia è la variante subsonica della High Velocity Hp (Hp = Hollow Point, a punta cava) e fa parte della linea Field, traducibile come “operativa” o “da campagna” e raccogliente le versioni a indirizzo venatorio.

Le altre tre linee Rws di munizioni rimfire, denominate – in ordine di prestazioni e prezzo crescenti – Sport, Professional, e Premium, sono a indirizzo sportivo/agonistico, con la Premium che comprende la celebre R 50, storica punta di diamante delle “ventidue” germaniche.

La linea Field

Torniamo alla linea Field per segnalare che grazie a un recente ampliamento è ora formata da ben otto caricamenti, di cui due “ecologici” marcati Green, caratterizzati dall’assenza del piombo in palla e innesco (la leggera palla da 1,6 grammi/24.7 grani è di zinco, a punta piena oppure cava e frammentante), e due in calibro .22 Magnum con proiettile blindato.

Tra le proprietà della Subsonic Hp evidenziate dal fabbricante segnaliamo la bassa rumorosità, la valida precisione ed efficacia della palla espansiva per utilizzo di caccia, la velocità costante e – ovviamente – subsonica, e l’affidabilità in armi a colpo singolo, con quest’ultima asserzione che in realtà va intesa nel senso che non viene garantito il buon funzionamento delle armi semiautomatiche.

È opportuno precisare che l’impiego venatorio del .22 Long Rifle è vietato dal nostro ordinamento giuridico, e così pure che la presenza della palla a punta cava deve dissuadere dall’utilizzare questa Rws in Italia per scopi di difesa personale, a prescindere dal fatto che il calo velocitario in canna corta possa impedirne l’effettiva espansione in corpore vili.

Va anche detto che contrariamente ad altri caricamenti fortemente (e volutamente) depotenziati, come ad esempio le Rws Z Lang appartenenti alla stessa linea Field, queste Subsonic Hp – come del resto quasi tutte le .22 Long Rifle non contrassegnate dalla dicitura High Speed o equivalente – restano sì sotto la velocità del suono (circa 332 metri al secondo a 0 °C e 344 m/s a 20 °C, al livello del mare), ma sono tutt’altro che fiacche e la loro energia non va minimanente sottovalutata.

Ruag Ammotec, infatti, dichiara per esse una più che rispettabile velocità di 315 m/s in canna da 65 cm (non sappiamo se di tipo manometrico, e a quale temperatura), con energia di 13,15 chilogrammetri alla bocca e ancora 9,07 Kgm alla distanza di 100 metri. Vedremo tra poco i risultati delle nostre prove, anche in armi semiautomatiche.

