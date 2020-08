Glock 44 cal. 22Lr, dna da Generation 5

La nuova Glock 44 racchiude in sé tutte le caratteristiche positive della Generazione 5 della Casa austriaca.

Il fusto polimerico coincide con quello della compatta 19, e contribuisce alla leggerezza dell’arma: 465 grammi con il caricatore da 10 colpi pieno.

Abbiamo poi impugnatura adattabile con i dorsalini (quattro nella confezione di vendita), intagli di presa anteriori e posteriori, scatto Safe action system e funzionalità ambidestra (hold-open su entrambi i lati e pulsante di sgancio caricatore reversibile).

Canna Gmb

La canna è Gmb (Glock Marksman barrel), tipologia introdotta con le Gen5, ed è stata realizzata appositamente per la 44: lunga 102 mm nella versione standard.

E’ disponibile anche una variante più lunga di 1 cm e filettata in volata per l’installazione di un moderatore di suono), ha rigatura a 10 principi.

Camera con scanalature

La Glock 44 è innovativa anche nella soluzione adottata per il centraggio della canna che non è fissata al fusto come in molte altre pistole in 22, ma ha un certo gioco longitudinale.

A mantenere centrata la canna rispetto al carrello sono la boccola anteriore in acciaio del carrello e due alette del carrello che entrano nelle due scanalature ricavate ai lati della camera di cartuccia.

In questo modo la posizione della canna rispetto agli organi di mira è costante, garantendo sempre la stessa precisione.

Sulla faccia della camera di cartuccia, sopra il foro d’ingresso, è ricavata una scanalatura semicircolare che funge da avviso di camera carica (si intravvede il fondello della cartuccia).

Altra caratteristica da Gen5 è lo scatto che ha lo stesso peso di sgancio delle sorelle maggiori: abbiamo rilevato un valore medio di 2.482 grammi (Glock dichiara 26 Newton, cioè 2,6 kg circa).

Allenamento in bianco senza problemi con Glock 44

La molla del percussore è sostituibile con quella di una 17 o una 19, così come il disconnettore; diverso è invece il percussore dal profilo rettangolare, visto che a essere percosso nel 22 è l’anello esterno del fondello e non l’innesco nel centro del fondello.

Nota importante: il percussore non si danneggia nell’allenamento in bianco.

Il test della Glock 44 è pubblicato nel numero di agosto 2020 di Armi Magazine: lo trovi in edicola oppure in digitale cliccando qui.