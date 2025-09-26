Rossi accorcia la Rs22: ecco la Pistol

L’americana Rossi ha presentato la Rs22, pistola semiautomatica rimfire eventualmente dotata anche di calcio imbracciabile.

Il funzionamento è simile a quello della carabina capostipite, ma il risultato finale è completamente diverso: è infatti un’arma corta l’ultimo modello uscito dalle fabbriche dell’americana Rossi, che per produrre la Rs22 Pistol ha accorciato di un terzo la canna, in acciaio al carbonio con finitura nera opaca, facendola passare da 18 a 6”, ossia da 457 a 152,4 millimetri (passo di rigatura destrorso 1:16”, filettatura ½x28),

Dunque si tratta di una pistola semiautomatica rimfire (.22 lr il calibro; il caricatore ospita dieci colpi), classificabile tra le polimeriche hammer-fired, eventualmente anche imbracciabile: oltre a quella base (190 dollari) la Rossi ne propone anche una versione (399 dollari) arricchita del calcio Strike industries Fsa brace.

Sono ben tre le slitte Picatinny fornite di corredo: a quella per il calcio se n’aggiungono infatti una per torce e laser e un’altra, in alluminio, per ottiche e red dot.

Le dimensioni sono quelle d’una pistola full size: l’impugnatura stile Ar porta a 357 millimetri la lunghezza complessiva, cui col caricatore vuoto corrisponde un peso di 1.010 grammi.

