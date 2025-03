Gun of the month: una carabina Weatherby da collezione

La Weatherby ha lanciato l’iniziativa Gun of the month: ogni mese proporrà una carabina custom da collezione prodotta in un unico esemplare.

Il primo esemplare, un pezzo unico, è volato via a pochi minuti dal lancio (costava una cifra accessibile, 3.500 dollari): chi prossimamente vorrà aggiudicarsi una carabina Weatherby da collezione della nuova linea Gun of the month dovrà essere rapidissimo.

Il primo pezzo, March, nasce in collaborazione con l’azienda Peak 44, sulla base dell’azione bolt-action Weatherby Model 307 .223 Builders action, calibro .223 Remington; lo caratterizzano la canna dal profilo Sendero (filettatura 5/ 8 x24), il freno di bocca Accurable Dst, il grilletto regolabile TriggerTech, la slitta Peak Picatinny 44, il calcio Mdt Hnt26, spugnato a mano con accenti bianchi e verdi. La Weatherby ha certificato una rosata di tre colpi in .37”, ossia 9,4 millimetri.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine; e scopri la ventunesima edizione (2025) dell’Annuario Armi, disponibile in edicola e nello shop online di Editoriale C&C.