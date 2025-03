Presidenza del consiglio apre tavolo di lavoro sull’Uits

La presidenza del consiglio ha convocato un tavolo di lavoro sulle federazioni sportive, come l’Uits, che contemporaneamente si configurano anche come enti pubblici.

È difficile conciliare la duplice anima dell’Uits, federazione sportiva ed ente pubblico, ragione per cui il commissario straordinario Walter De Giusti ha rinviato l’assemblea elettiva a data da definire; per capire come razionalizzare la situazione, che coinvolge anche altri enti, ora la presidenza del consiglio ha aperto un tavolo di lavoro.

Ne dà notizia la stessa Uits, che auspica che «questa fase d’approfondimento e d’analisi [si possa contraddistinguere] per l’atteggiamento sereno ed equilibrato di tutte le componenti»; qui si possono fondare «i presupposti per una soluzione definitiva e duratura dei vari problemi che anche in anni recenti hanno notevolmente complicato e condizionato l’operatività del sistema sezioni Tsn-Uits».

