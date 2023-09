Wilson Combat Nula Model 20, una nuova serie di carabine bolt-action ultraleggere

Nula, o New Ultralight arms: ecco le nuove carabine bolt-action ultraleggere della Wilson Combat, in cinque calibri.

Nelle versioni più ingombranti il peso sale, si fa per dire, fino a 2.380 grammi, che nelle altre scende giù fino a 2.240: si capisce come mai sia proprio questa la caratteristica evidenziata dal nome della nuova serie di carabine bolt-action della Wilson Combat; Nula sta infatti per New Ultralight arms, e non c’è bisogno di particolari sforzi linguistici per capire che si tratta di armi ultraleggere.

Le rende tali la sintesi tra la struttura e i materiali impiegati, compreso il calcio in fibra di carbonio disponibile in tre finiture diverse (Kodiak rogue, per la foresta; Canyon rogue, per la montagna; charcoal grey). Ottenuta tramite bottonatura, la canna è realizzata in acciaio inossidabile 416R; l’azione e l’otturatore sono invece in acciaio legato 4140, con finitura Dlc Armorblue. Il peso di sgancio del grilletto Timney Elite è regolabile tra 1.250 e 1.475 grammi.

1 di 2

Le Wilson Combat Nula Model 20 sono disponibili in cinque calibri: tutti, compreso il 7 mm-08 Remington, con canna di 510 millimetri; .243 Winchester e 6,5 Creedmoor anche con canna di 610 millimetri; .308 Winchester e .358 Winchester anche con canna di 410 millimetri; in tutte le lunghezze è presente una filettatura 5/ 8 x24. Sul mercato americano la Wilson Combat, che garantisce una precisione sub-moa, ha fissato il prezzo di lancio a 3.295 dollari.

