Hatsan Escort Trophy, il fucile semiautomatico a recupero di gas

Hatsan ha presentato l’Escort Trophy, fucile semiautomatico a recupero di gas.

Non c’è solo l’aria compressa di Blitz e Hydra: tra le novità di Hatsan trova posto anche l’Escort Trophy, fucile semiautomatico a recupero di gas calibro 12. È possibile scegliere tra una serie di diverse combinazioni: sono disponibili canne di cinque lunghezze (550, 610, 660, 710 e 760 millimetri), il caricatore da cinque colpi può essere esteso a sette o ridotto a due. Camerato 76 millimetri, il nuovo fucile di Hatsan inserisce un rapido sistema di caricamento in un design reso ergonomico dal calcio in noce turco. Per le canne e il castello Hatsan entrano rispettivamente in scena nichel-cromo-molibdeno e lega d’alluminio aeronautica anodizzata nera; placcato in oro il grilletto, su cui si trova la sicura manuale.

L’Escort Trophy è inoltre fornito di calciolo DuoTex per l’assorbimento del rinculo e di tre distanziatori per estendere la lenght of pull. La bindella ventilata antiriflesso ospita la mira frontale in fibra ottica; sei gli strozzatori inclusi. Con la canna da 710 millimetri, l’Hatsan Escort Trophy misura 122 centimetri e pesa 3.300 grammi. Si attendono ulteriori comunicazioni sul prezzo al pubblico.

Scopri le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi su Armi Magazine. E non perdere Armi Magazine settembre 2020, in edicola da questi giorni.