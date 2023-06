Hatsan Factor Sniper, la carabina ad aria compressa con moderatore di suono

La Hatsan ha presentato la Factor Sniper, carabina ad aria compressa con moderatore di suono in due diverse varianti e tre colorazioni.

È un brand che quando annuncia una novità non lascia mai indifferenti, basti pensare al recentissimo bullpup Escort Bull Tac: si capisce come mai il mercato si sia subito acceso quando ha saputo che dopo la Jet III la turca Hatsan ha presentato un’altra carabina ad aria compressa con moderatore di suono integrato; è la Factor Sniper, nelle due varianti S e L ciascuna delle quali in tre differenti colorazioni.

Abbinata a un calcio modulare con pistola in gomma (regolabili sia l’altezza del poggiaguancia sia la posizione del calciolo: la lunghezza complessiva dell’arma oscilla tra i 1.005 e i 1.085 millimetri nella S e tra i 1.180 e i 1.260 millimetri nella L), l’azione in alluminio è arricchita d’una slitta Picatinny integrata; ce n’è un’altra, aggiuntiva, sull’astina.

La Factor Sniper si carica con una leva laterale ambidestra, reversibile; il serbatoio in fibra di carbonio (480 cc nella S, 700 cc nella L) è dotato di regolatore di pressione (massimo 300 bar). A due stadi il grilletto match in metallo nero, dalla corsa regolabile; lo protegge un ponticello in alluminio. La sicurezza è affidata alla sicura manuale e a un sistema brevettato per evitare lo sparo accidentale in caso di urti.

Disponibile nei calibri 4,5 mm, 5,5 mm e 6,35 mm (caricatori rispettivamente da 24, 21-45 e 19-39 colpi), la Hatsan Factor Sniper S si sviluppa lungo una canna filettata di 585 millimetri che porta il peso complessivo a 4.600 grammi; più potente e ingombrante la versione L, nei calibri 5,5 mm, 6,35 mm, 7,62 mm e 9 mm (caricatori rispettivamente di 21-45, 19-39, 16-33 e 13 colpi) con canna di 760 millimetri (peso 5.000 grammi).

