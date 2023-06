Hatsan Escort Bull Tac, il bullpup a pompa

La Hatsan ha aggiunto al proprio catalogo l’Escort Bull Tac, fucile a pompa in configurazione bullpup in sei versioni differenti.

Ricorda da vicino il Ksg e il Ks7 della KelTec, cui promette di far concorrenza con un prezzo che ci s’attende contenuto, come per buona parte di ciò che arriva dalla Turchia (avete visto la carabina ad aria compressa Jet III?): nelle scorse settimane la Hatsan ha presentato l’Escort Bull Tac, fucile a pompa configurazione bullpup disponibile nei calibri 12, 20 e 36, tutti camerati magnum (76 millimetri); lo caratterizza innanzitutto il meccanismo d’espulsione dei bossoli, da una finestra posta sul lato destro (la protegge un deflettore) anziché dal basso.

Impugnatura ergonomica a pistola, calcio e astina sono realizzati in polimero; in acciaio al nichel-cromo-molibdeno la canna da 467 millimetri, cromata nera, in lega aeronautica anodizzata nera l’azione.

Su entrambi i lati è installata una slitta Picatinny da 12 millimetri; la Hatsan promette un buon allineamento tra la tacca di mira, regolabile, e la mira frontale in fibra ottica. Della dotazione di ciascuno dei sei modelli (Moonshine, Marine, Camo, Black, Fde, Bronze; sempre 673 millimetri la lunghezza per 3.000 grammi di peso) fanno parte strozzatori cilindrici fissi e un caricatore da 5+1 colpi. La sicurezza è affidata a una sicura manuale a traversino sopra l’impugnatura.

