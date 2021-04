La Hs Sf19 5.25 è una full size con canna da 5,25” calibro 9×21, classificata per uso sportivo e con una elegante finitura a due tonalità; la produce Hs di Karlovac (Croazia) ed è importata da Ruag Ammotec Italia di Cazzago San Martino (Bs).

Già conosciuta con il marchio Springfield, ora il nuovo importatore la mette a disposizione con una nuova classificazione sportiva.

Sicura al 100%

La base è la chiusura stabile con riarmo a corto rinculo di canna tipo Browning modificato. L’impianto delle sicure è davvero ricco. Abbiamo, infatti, la sicura all’impugnatura che consente lo sblocco del sear solo ad arma correttamente impugnata, la sicura con appendice mediana al grilletto (Glock docet), la sicura automatica al percussore.

Inoltre, non mancano gli indicatori di colpo in canna e di percussore armato (visivo e tattile).

Doppio caricatore da 19

La Hs Sf19 5.25 è venduta in una valigetta in polimero con un doppio caricatore bifilare da 19 colpi di capacità. In dotazione troviamo anche due dorsalini identici a quello installato, ma di differente taglia.

Il nostro modello ha il carrello tipo inox, con una finitura chiara e satinata al tatto. Il fusto è in polimero rinforzato, quindi leggero (poco più di due etti); presenta una grana molto fine, scritte nette e stampaggio di omogeneità medio alta.

Feeling immediato

Le dimensioni importanti della canna da 5.25 pollici non sono di ostacolo a un feeling immediato; l’ampio svaso rettangolare di alleggerimento, evidente sul cielo del carrello, non mortifica il bilanciamento. L’arma scarica è appruata ma, dopo avere inserito una decina di munizioni nel capiente caricatore, tutto torna al suo posto.

Due terzi della porzione anteriore del carello sono asportati, poco oltre la camera di cartuccia fino all’ultimo tratto che ospita il mirino, in fibra ottica di colore rosso. Gli organi di mira sono curati come ci si aspetta in una pistola indirizzata all’impiego in poligono – sportivo o ludico sportivo; la tacca di mira è molto bassa sul profilo del carrello e si regola in alzo e deriva (è fornito un semplice attrezzo giravite per eseguire le tarature).

Se volete approfondire la conoscenza della Hs Sf19 5.25 cal. 9×21, trovate la prova completa con le impressioni di tiro nel numero di maggio 2021 già in edicola e disponibile in digitale al sito Pocketmags, con la pistola croata in copertina.