Nuovo sistema di mira per la Taurus G3

Striker fired ad azione singola con restrike, la Taurus G3 ora ha in acciaio la tacca posteriore e la mira frontale.

Sono in acciaio sia la tacca di mira, regolabile in alzo e deriva, sia il punto bianco frontale: cambia così il profilo della Taurus G3, peraltro compatibile con la maggior parte dei dispositivi aftermarket grazie alla configurazione dovetail del carrello in lega. È la stessa struttura montata l’anno scorso sulla G3c compatta: si è resa così popolare da diventare un’opzione anche per la full size.

Venduta sul mercato internazionale a circa 310 dollari, l’arma mantiene intatte le caratteristiche di base, dalla finitura nero opaco al polimero per fusto e impugnatura. Restano identici anche il caricatore da 17 colpi e i sistemi di sicurezza (manuale, al grilletto, al cane + indicatore di colpo in canna). 185 millimetri la lunghezza, 705 grammi il peso dell’arma da scarica.

