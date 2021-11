Hs Sf19 5.25 è una semiautomatica classificata arma sportiva costruita dall’azienda croata che negli Usa distribuisce le sue armi con il brand Springfield.

Il nuovo importatore per l’Italia, Ruag Ammotec Italia di Cazzago San Martino (Bs), l’ha messa a disposizione della redazione per un test.

L’impianto di base dell’Hs Sf19 5.25 è tradizionale: chiusura stabile con riarmo a corto rinculo di canna tipo Browning modificato.

Ampia la dotazione di sicure: sicura all’impugnatura che consente lo sblocco del sear solo ad arma correttamente impugnata; sicura con appendice mediana al grilletto simile a quella che già conosciamo da alcuni decenni sulla pistole strike fire system (Glock docet); sicura automatica al percussore; indicatori di colpo in canna e di percussore armato (visivo e tattile).

La dotazione della Hs Sf19 5.25

La Hs è consegnata nella classica valigetta in polimero a doppia chiusura, rivestita internamente con due fogli di gommapiuma piramidale. L’arma si presenta assemblata e munita di un doppio caricatore bifilare da 19 colpi di capacità.

Nel contenitore troviamo una busta in plastica contenente il kit di pulizia: un flacone di olio per armi, una bacchetta in plastica e un inserto a spazzola di media rigidità dimensionato sul calibro nove, per asportare i residui di sparo dalla canna.

In dotazione anche due dorsalini identici a quello installato, ma di differente taglia, e un manuale di istruzioni in lingua inglese.

Abbiamo provato la Hs Sf19 5.25 all’Invictus Close Shooting Range di Erba, in provincia di Como.

