Il calendario 2024 della Fita (Federazione italiana tiro all’aperto)

Ben dodici le gare previste, tra i vari campionati, nel calendario 2024 della Fita.

Il calendario 2024 della Fita parte il 18 febbraio 2024 al Leonessa di Melfi (Pz) con la prima tappa di selezione del Campionato invernale. È un calendario molto nutrito quello del Tiro combinato con carabina della Federazione italiana Tiro all’aperto.

Tutte le gare sono individuali e a squadre (50 metri mobile-100 metri 4 posizioni-200 metri solo per categoria Tiratori) e si accede alla finale mediante qualificazione a una delle tre prove di selezione: 18 febbraio, Leonessa di Melfi (Pz); 3 marzo, Majella Shooting di Pretoro (Ch); 17 marzo, Tav Alto Reno di Vergato (Bo); 17 marzo, Vetralla. Finale 24 marzo ancora a Vetralla (Vt).

Stessa formula per la Coppa Italia individuale e a squadre (50 metri mobile-100 metri 4 posizioni-200 metri solo per categoria Tiratori) con finale il 16 giugno a Vetralla (Vt). Si accede alla finale mediante qualificazione a una delle tre prove di selezione: 7 aprile al Leonessa di Melfi (Pz); 28 aprile Majella Shooting di Pretoro (Ch); 12 maggio Vetralla; 19 maggio al Tav Alto Reno di Vergato.

Ecco come si svolgono le prove: una manche da quattro sagome a circa 100 metri, una manche su sagoma mobile a circa 50 metri e, solo per i Tiratori, una manche a circa 200 metri su cinque piattelli. Si spareranno cinque colpi per ogni sagoma nel tempo massimo di cinque minuti. A 200 metri un colpo per piattello.

Il 30 giugno Gran premio di Tiro combinato con carabina a 200 metri e Tiro con carabina a 50 metri mobile al Tav Piancardato (Pg). Il 1° settembre Gran premio 300 metri al poligono di tiro di Melfi, contrada Leonessa.

Campionato d’inverno

18 febbraio : Leonessa di Melfi (Pz) – selezione

: Leonessa di Melfi (Pz) – selezione 3 marzo : Majella Shooting di Pretoro (Ch) – selezione

: Majella Shooting di Pretoro (Ch) – selezione 17 marzo : Tav Alto Reno di Vergato (Bo) – selezione

: Tav Alto Reno di Vergato (Bo) – selezione 17 marzo : Vetralla (Vt) – selezione

: Vetralla (Vt) – selezione 24 marzo: Vetralla (Vt) – finale

Coppa Italia

7 aprile : Leonessa di Melfi (Pz) – selezione

: Leonessa di Melfi (Pz) – selezione 28 aprile : Majella Shooting di Pretoro (Ch) – selezione

: Majella Shooting di Pretoro (Ch) – selezione 12 maggio : Vetralla (Vt) – selezione

: Vetralla (Vt) – selezione 19 maggio : Tav Alto Reno di Vergato (Bo) – selezione

: Tav Alto Reno di Vergato (Bo) – selezione 16 giugno: Vetralla (Vt) – finale

Gran premi

30 giugno : Tav Piancardato (Pg) – Gp di Tiro combinato con carabina a 200 e a 50 metri mobile

: Tav Piancardato (Pg) – Gp di Tiro combinato con carabina a 200 e a 50 metri mobile 1° settembre: Leonessa di Melfi (Pz) – Gp 300 metri

