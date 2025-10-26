Il calendario del mondiale Issf di tiro a segno

Dal 6 al 18 novembre l’Egitto ospita il mondiale Issf di tiro a segno, sulle distanze canoniche di 10, 25 e 50 metri.
Al mondiale di tiro a volo, nel corso del quale l’Italia ha conquistato quattro medaglie, segue il corrispettivo analogo per il tiro a segno, penultimo appuntamento della stagione internazionale Issf (l’ultimo sarà la finale di Coppa del mondo, in programma in Qatar dal 4 al 9 dicembre): si sparerà al Cairo, in Egitto, dal 6 al 18 novembre.
Il programma delle finali
Sabato 8 novembre
- 13.30 Carabina ad aria compressa 10 metri donne
- 17.30 Carabina ad aria compressa 10 metri uomini
Domenica 9 novembre
- 12.00 Carabina ad aria compressa 10 metri mixed team
- 15.30 Pistola rapida 25 metri uomini
Lunedì 10 novembre
- 13.30 Pistola ad aria compressa 10 metri donne
- 17.30 Pistola ad aria compressa 10 metri uomini
Martedì 11 novembre
- 12.00 Carabina 50 metri tre posizioni uomini
- 14.30 Pistola ad aria compressa 10 metri mixed team
Mercoledì 12 novembre
- 12.00 Carabina 50 metri tre posizioni donne
Venerdì 14 novembre
- 13.00 Pistola 25 metri donne
(ora locale, Gmt +3)
