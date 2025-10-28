Si allunga la canna della Springfield Armory Model 2020 Heatseeker

La Springfield Armory Model 2020 Heatseeker è ora disponibile anche con la canna di 56 (solo 6,5 Creedmoor) e 51 centimetri (anche .308 Winchester).

A quella di 16” (406 millimetri) finora a catalogo si aggiungono due nuove lunghezze di canna, 22” (559 millimetri) per il solo 6,5 Creedmoor e 20” (508 millimetri) anche per il .308 Winchester: dunque sono tre le nuove varianti, tutte e tre con rivestimento in fibra di carbonio e filettatura 5/ 8 x24, nelle quali la Springfield Armory propone la Model 2020 Heatseeker, la piattaforma in cui intende coniugare «la precisione di una bolt-action e la modularità di una carabina stile-Ar»,

Ovviamente sviluppata intorno all’azione Model 2020 (avete visto il video del test dell’allestimento Waypoint Evergreen?), con otturatore fluted, la Model 2020 Heatseeker si riconosce a un primo sguardo per l’impiego della finitura Cerakote coyote brown, dello chassis Sharps Bros Heatseeker e del calcio collassabile B5 Systems Collapsible Precision, con impugnatura a pistola P-23. Lo sgancio del grilletto (è il TriggerTech Field) è regolabile tra 1.135 e 2.265 grammi; la Springfield Armory assicura rosate entro i tre quarti di Moa.

Completata da un caricatore Aics di cinque colpi in entrambi i calibri, sul mercato internazionale la Model 2020 Heatseeker costa 2.355 dollari in tutte le lunghezze di canna; l’eventuale distribuzione in Italia passerà dalla Bignami, che gestisce la distribuzione del marchio in Italia.

