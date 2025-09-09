Il cancelliere Merz sponsor onorario della fiera Enforce Tac

Il cancelliere Friederich Merz ha dato il proprio appoggio all’Enforce Tac, la principale fiera tedesca della sicurezza.

«Perché non sia necessario difendersi, dobbiamo essere in grado di difenderci»: così il cancelliere federale Friedrich Merz ha commentato la decisione di dare il proprio endorsement (sarà sponsor onorario) all’Enforce Tac (Norimberga, 23-25 febbraio), la principale fiera tedesca della sicurezza. «La difesa è una sfida che riguarda l’intera società» nota Merz; e l’Enforce Tac ben riassume quest’approccio.

Nel comunicato degli organizzatori della fiera si legge che il fatto che Merz abbia accettato questo ruolo «invia un segnale forte, e sottolinea l’importanza dell’Enforce Tac come laboratorio per il futuro della sicurezza europea e come motore d’innovazione cruciale nel settore della difesa».

«Il sostegno del cancelliere federale è insieme un grande onore e una responsabilità» ha commentato Peter Ottmann, amministratore delegato della NürnbergMesse. Questa decisione «avvalora il nostro approccio, volto a trasformare la fiera in una piattaforma centrale per tutti i settori e gli attori rilevanti per la sicurezza. L’appoggio di Merz conferisce una maggiore importanza strategica al dialogo tra funzionari governativi, autorità pubbliche, forze di sicurezza e operatori del settore».

A fine febbraio nei circa 65.000 metri quadri della NürnbergMesse si ritroveranno mille espositori e rappresentanti di governi, forze armate e forze dell’ordine; alla fiera potrà accedere solo il pubblico professionale.

