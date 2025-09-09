Nuovi attacchi per il cannocchiale Konus Fighter 3-9x40

Il cannocchiale da tiro Konus Fighter 3-9×40 ora è compatibile anche con la scina di 11 millimetri per il calibro .22 lr.

Agli attacchi per Weaver e Picatinny si aggiungono quelli compatibili con la scina di 11 millimetri per il calibro .22 lr: la scelta della Konus, che ha ascoltato le richieste del mercato, aumenta la versatilità del cannocchiale Fighter 3-9×40, apprezzato dai tiratori perché a un prezzo ridotto (74 euro per qualche settimana ancora, poi salirà) abbina una buona qualità ottica.

Caratterizzato dal corpo interamente in metallo e dall’oculare di messa a fuoco rapida, il Fighter 3-9×40 (320 millimetri, 402 grammi) mette a disposizione un reticolo 30/30 e torrette regolabili a mano a passi di ¼ di Moa; a cento metri il campo visivo è pari a 10,9 metri con l’ingrandimento minimo, 3,6 metri con quello massimo.

