Il revolver Ruger Lcr con la mira frontale in fibra ottica

La Ruger propone il revolver compatto Lcr anche in una variante con la mira frontale in fibra ottica installata di serie.

A un prezzo comunque ridotto (549 dollari sul mercato internazionale; l’eventuale distribuzione in Italia passerà dalla Bignami, della cui ampia scuderia il marchio fa parte) la Ruger propone il revolver compatto Lcr, per il porto occulto (165 millimetri la lunghezza, 380 grammi il peso), anche in un allestimento che prevede di serie la mira frontale in fibra ottica, da impiegare insieme alla tacca di mira integrale U-notch.

È l’ultima novità (codice #5418) del catalogo della Ruger, che non è intervenuta sulle altre caratteristiche chiave: la canna (finitura nera opaca, passo di rigatura 1:16”) misura 4,75 millimetri; il tamburo (finitura Pvd) ospita cinque colpi calibro .38 special +P; restano identici all’originale sia il fusto in alluminio aeronautico (in polimero il rivestimento dell’unità fire control), sia il sistema brevettato di riduzione dell’attrito, sia infine l’impugnatura Hogue Tamer Monogrip.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.