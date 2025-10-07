Scenario mistico: Sk Guns presenta la San Judas

In The Saint Series la Sk Guns ha introdotto la pistola semiautomatica San Judas, il terzo modello dopo la Lady of Guadalupe e la Santa Muerte.

Dei Dodici è il Giuda meno noto, Giuda Taddeo («non l’Iscariota», così anche il Vangelo secondo Giovanni; è il patrono delle situazioni disperate e delle cause perse): a lui la Sk Guns ha deciso di dedicare la terza pistola di The Saint Series (c’erano già la Lady of Guadalupe e la Santa Muerte), per l’appunto la San Judas, costruita in soli cinquecento esemplari sulla base di una Colt 1911 Government full size calibro .38 Super.

Lo scenario è insolitamente mistico: insieme a una pergamena incisa in oro 24 carati, dalle sfumature intense, sul carrello spiccano le colombe che rappresentano lo Spirito Santo e le fiamme del giorno di Pentecoste; sulla parte superiore la Sk Guns ha scelto di raffigurare a figura intera Giuda Taddeo, che regge il proprio bastone e un medaglione con il volto di Gesù.

Gesù compare anche sulla parte terminale del carrello, lato sinistro: l’ispirazione è il cosiddetto mandylion di Edessa, un telo venerato dalle comunità cristiane orientali; sull’altro lato, simmetrico, sta una particolare incisione col numero progressivo da 1 a 500.

Lucidata a specchio nelle componenti metalliche (la finitura dei comandi è la Colt Royal blue), placcata in oro 24 carati, con impugnatura Kirinite Green pearl, sul mercato internazionale la San Judas costa 2.700 dollari; le consegne inizieranno da dicembre.

