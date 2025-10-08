La Staccato lancia la pistola compatta Hd C3.6

La Staccato ha annunciato il lancio dell’Hd C3.6, pistola semiautomatica calibro 9×19 mm pensata per il porto occulto.

Come già per l’Hd P4 e l’Hd P5, il numero indica la lunghezza della canna in pollici: dunque misura 91,5 millimetri quella, bull, dell’Hd C3.6, la nuova pistola semiautomatica per il porto occulto sviluppata dalla Staccato, che ne segnala «l’ergonomia bilanciata e intuitiva», sulla base della piattaforma Hd.

Già la prima delle dimensioni base segnala che si tratta di un’arma compatta: la lunghezza complessiva è di 180 millimetri, ed è ridotta anche l’altezza (122 millimetri; 41 millimetri scarsi lo spessore), visto che la Staccato è intervenuta per accorciare l’impugnatura. È basso anche il peso, che l’impiego d’una lega leggera d’alluminio per il fusto contiene in 680 grammi.

Compatibile anche con quelli della Glock G19, di serie (2.299 dollari il prezzo base sul mercato internazionale; l’eventuale distribuzione in Italia passerà dalla Bignami) l’Hd C3.6 sfoggia un caricatore Mec-Gar di 15 colpi calibro 9×19 mm; aggressiva la texture del dorsalino, regolabile tra 1.815 e 2.040 grammi il peso di sgancio del grilletto.

