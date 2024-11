Heckler & Koch Hk243 S-Sar cal. .223 Remington, presentazione e prova a fuoco

La carabina Heckler & Koch Hk243, presentata 10 anni fa, è la versione civile del G36, fucile d’assalto dell’esercito tedesco.

L’Hk243 è camerata in .223 Remington: l’abbiamo provata nella versione standard S-Sar (Semiautomatic rifle) con canna da 16,5 pollici (421 mm) e passo di 1:7” per verificare se è ancora in grado di dire la sua alla linea di tiro.

Abbiamo messo alla prova l’Heckler & Koch Hk243 al poligono Gunbank di Lograto (Bs) che ringraziamo per la cortese disponibilità.

Il video è visibile a tutti i visitatori del sito; se non vuoi perderti quelli riservati agli abbonati al Club di Armi Magazine, ti consigliamo di abbonarti al club di Armi Magazine: l’iscrizione mensile costa 3,99 euro ed è possibile disiscriversi in ogni momento, senza alcun costo.

Trovate la prova completa della Hk243 nel numero di dicembre 2024 di Armi Magazine, disponibile dalla metà di novembre in edicola e nel sito PocketMags.

Heckler & Koch HK243 S-Sar cal. .223 Remington

Costruttore: Heckler & Koch GmbH, heckler-koch-de.com

Importatore: Tfc, Villa Carcina (Bs), tel. 030 898.38.72, tfc.it

Tipo di arma: carabina a canna rigata a funzionamento semiautomatico

Modello: HK 243 Sar

Canna: 421 mm, con rigatura 6 principi destrorsi passo 1:7” (178 mm)

Calibro: .223 Remington

Funzionamento: sistema a presa dei gas combusti e pistone a corsa corta

Caricatore: 5 colpi, polimerico (disponibile l’adattatore per caricatori Stanag)

Estrattore: a unghia caricato da una molla

Sicura: leva laterale ambidestra a due posizioni

Scatto: cane interno su percussore inerziale

Mire: a diottra abbattibile e regolabile, slitta Picatinny (fisse nella versione Sar, a scomparsa

nella versione Tar)

Materiali: acciaio per canna, otturatore e porta otturatore; polimeri per tutte le altre parti (nero o Ral 8000)

Lunghezza totale: 912 mm (667 mm con il calcio ripiegato)

Peso: 3.210 grammi

Classificazione: arma sportiva (codice 14_00377s1c)

Prezzo al pubblico: 2.666,59 euro

