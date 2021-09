Dal 1° settembre è in vigore la nuova legge sulle armi in Texas: cadono molti limiti per il porto di revolver e pistole.

Come di quella che limita la possibilità di ricorrere all’aborto, di lei si sta parlando molto: ma la nuova legge sulle armi in Texas in realtà non è proprio nuova. In vigore dal 1° settembre, il provvedimento è stato infatti approvato in primavera.

Da ora revolver e pistole sono equiparati a carabine e fucili; e dunque per portarli in pubblico non ci sarà più bisogno di ottenere la licenza, far registrare le impronte, partecipare a un corso di formazione e superare un esame scritto e un test di tiro. Restano esclusi sia i minori di 21 anni sia coloro cui per legge è vietato acquistare un’arma.

«Il 2021 conferma che il Texas è lo Stato leader nella battaglia per proteggere e difendere i diritti dei possessori di armi» commenta l’Nra; la promessa è che, anche se la convention nazionale è stata annullata, l’attenzione su quanto accade nella politica americana rimarrà alta.

