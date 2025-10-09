Inizia il Campionato del mondo di tiro a volo le date e i convocati della nazionale italiana

Ad Atene sta per iniziare il Campionato del mondo di tiro a volo.
Nei prossimi dieci giorni chiunque abbia visto almeno una volta un piattello volare, tanto più se ha provato a sparargli, non potrà fare a meno di dare quotidianamente un’occhiata alla Grecia: il Malakasa shooting range di Atene ospiterà infatti i 406 atleti che, in rappresentanza di 68 nazioni, si daranno battaglia nel Campionato del mondo di tiro a volo.
L’Italia schiera sei atleti, tre uomini e tre donne, sia nello skeet sia nel trap, specialità dirette rispettivamente da Luigi Lodde e Marco Conti.
Il programma delle finali
Domenica 12 ottobre
- 15.00 Skeet donne
- 16.30 Skeet uomini
Venerdì 17 ottobre
- 15.00 Trap donne
- 16.30 Trap uomini
Sabato 18 ottobre
- 15.30 Trap mixed team
I convocati dell’Italia
Skeet
- Uomini: Valerio Palmucci, Erik Pittini, Gabriele Rossetti.
- Donne: Diana Bacosi, Chiara Di Marziantonio, Simona Scocchetti
Trap
- Uomini: Mauro De Filippis, Massimo Fabbrizi, Giovanni Pellielo
- Donne: Alessia Iezzi, Valentina Panza, Silvana Stanco
