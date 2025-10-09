Inizia il Campionato del mondo di tiro a volo le date e i convocati della nazionale italiana

Ad Atene sta per iniziare il Campionato del mondo di tiro a volo.

Nei prossimi dieci giorni chiunque abbia visto almeno una volta un piattello volare, tanto più se ha provato a sparargli, non potrà fare a meno di dare quotidianamente un’occhiata alla Grecia: il Malakasa shooting range di Atene ospiterà infatti i 406 atleti che, in rappresentanza di 68 nazioni, si daranno battaglia nel Campionato del mondo di tiro a volo.

L’Italia schiera sei atleti, tre uomini e tre donne, sia nello skeet sia nel trap, specialità dirette rispettivamente da Luigi Lodde e Marco Conti.

Il programma delle finali

Domenica 12 ottobre

15.00 Skeet donne

Skeet donne 16.30 Skeet uomini

Venerdì 17 ottobre

15.00 Trap donne

Trap donne 16.30 Trap uomini

Sabato 18 ottobre

15.30 Trap mixed team

I convocati dell’Italia

Skeet

Uomini : Valerio Palmucci, Erik Pittini, Gabriele Rossetti.

: Valerio Palmucci, Erik Pittini, Gabriele Rossetti. Donne: Diana Bacosi, Chiara Di Marziantonio, Simona Scocchetti

Trap

Uomini : Mauro De Filippis, Massimo Fabbrizi, Giovanni Pellielo

: Mauro De Filippis, Massimo Fabbrizi, Giovanni Pellielo Donne: Alessia Iezzi, Valentina Panza, Silvana Stanco

