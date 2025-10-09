Inizia il Campionato del mondo di tiro a volo: le date, i convocati della nazionale italiana

Inizia il Campionato del mondo di tiro a volo le date e i convocati della nazionale italiana
© Carlos Gonzalez Ftva / shutterstock

Ad Atene sta per iniziare il Campionato del mondo di tiro a volo.

Nei prossimi dieci giorni chiunque abbia visto almeno una volta un piattello volare, tanto più se ha provato a sparargli, non potrà fare a meno di dare quotidianamente un’occhiata alla Grecia: il Malakasa shooting range di Atene ospiterà infatti i 406 atleti che, in rappresentanza di 68 nazioni, si daranno battaglia nel Campionato del mondo di tiro a volo.

L’Italia schiera sei atleti, tre uomini e tre donne, sia nello skeet sia nel trap, specialità dirette rispettivamente da Luigi Lodde e Marco Conti.

Il programma delle finali

Domenica 12 ottobre

  • 15.00 Skeet donne
  • 16.30 Skeet uomini

Venerdì 17 ottobre

  • 15.00 Trap donne
  • 16.30 Trap uomini

Sabato 18 ottobre

  • 15.30 Trap mixed team

I convocati dell’Italia

Skeet

  • Uomini: Valerio Palmucci, Erik Pittini, Gabriele Rossetti.
  • Donne: Diana Bacosi, Chiara Di Marziantonio, Simona Scocchetti

Trap

  • Uomini: Mauro De Filippis, Massimo Fabbrizi, Giovanni Pellielo
  • Donne: Alessia Iezzi, Valentina Panza, Silvana Stanco

