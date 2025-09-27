La Bushmaster Qrc II Pro Ltw in una colorazione inedita

La Bushmaster ha deciso di declinare la carabina semiautomatica Qrc II Pro Ltw in un’edizione limitata, la Robin egg blue.

Il robin egg blue, uovo di pettirosso, è un colore noto agli appassionati d’armi, che si sono già imbattuti in una Sig Sauer P365 in questa tonalità; dunque è giustificata la sensazione di déjà-vu nel momento in cui sul mercato internazionale è comparsa l’ultima variante della carabina semiautomatica Bushmaster Qrc II Pro Ltw (il primo acronimo, quello fondamentale, sta per Quick reaction carbine), in un’edizione limitata: la caratterizza la particolare tonalità sia della finitura Cerakote spalmata sull’azione, in lega d’alluminio 7075, e sul copricanna Bfi di 14”, sia del calcio collassabile Hogue Aqua e dell’impugnatura stile Ar-15, sovrastampata,

Per la canna, lunga 16” (406 millimetri; passo di rigatura 1:7”, filettatura ½x28), la Bushmaster ha optato invece per l’acciaio al cromo-molibeno-vanadio 4150 trattato con un procedimento di nitrurazione in bagno di sale.

La lunghezza complessiva della Qrc II Pro Ltw Robin egg blue oscilla tra 857 e 914 millimetri, a seconda dell’estensione del calcio; a questo valore corrisponde, quando il caricatore non alberga nessuno dei 30 colpi calibro 5,56×45 mm Nato per i quali c’è spazio, un peso di 2.500 grammi. Sul mercato internazionale il prezzo s’aggira intorno ai 900 dollari.

