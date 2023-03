Iwa Outdoor Classics 2023, al via la fiera di Norimberga

Iwa Outdoor Classics 2023 apre oggi i battenti: la fiera di Norimberga accoglierà gli addetti ai lavori dei settori caccia, armi, tiro sportivo fino a domenica 5 marzo. Numerosissime le novità attese.

L’edizione 2022 era stata caratterizzata da alcune assenze importanti a causa della pandemia, ma quella di quest’anno di preannuncia come un’Iwa ricca di eventi e novità. Ben 1.071 espositori hanno infatti accettato l’invito ad allestire un proprio stand all’interno dell’enorme area fieristica di Norimberga, in Germania. Nota molto interessante: oltre il 30% esporrà a Iwa per la prima volta.

Confermati alcuni grandi marchi che attraggono il pubblico, come Leica, Merkel ed Haenel, che tornano a esporre al salone di Norimberga. «Anche quest’anno l’Iwa Outdoor classics sarà il luogo di incontro del settore per i decision maker e i moltiplicatori, mettendo a disposizione uno spazio riservato al networking, ai prodotti e alla formazione di opinioni» ha sottolineato Thomas Preutenborbeck, membro della direzione della Nürnberg Messe. «Oltre ai nostri sostenitori di lunga data quest’anno siamo lieti di collaborare più da vicino con il World Forum of Shooting Activities (Wfsa), così come con le associazioni Ieacs e Anpam, che proporranno in particolare contributi alla discussione di rilevanza internazionale».

Nuove aree per il 2023

Quest’anno gli organizzatori hanno aggiunto alcuni spazi dedicati a particolari settori; sono interessati quelli delle ottiche, dei coltelli e del softair. Sono previste alcune aree dedicate ai test dove è possibile provare le novità presentate in questi settori.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.