Umarex Walther Q5 Match 5” Combo set, la pistola di libera vendita all’Iwa

All’Iwa 2023 Umarex ha presentato la Walther Q5 Match 5” Combo set, pistola ad aria compressa in replica che in Italia sarà bancata come arma di libera vendita.

Date la lunghezza della canna (127 millimetri), le caratteristiche del grilletto e le potenzialità optic ready, la controparte a fuoco è impiegabile sia per il tiro sportivo sia come arma da difesa: all’Iwa 2023 la Umarex ha presentato la replica (aria compressa) della Walther Q5 Match 5” Combo, che quando Bignami la importerà in Italia sarà classificata come pistola di libera vendita; l’energia che sviluppa alla volata è infatti inferiore a 3 Joule (velocità 110 m/s).

Pensata per chi in un’arma ad aria compressa in replica desidera la massima sintesi tra precisione e realismo (il rinculo è percepibile a ogni colpo), la Umarex Walther Q5 Match 5” Combo set ospita un caricatore a catena da 21 pellet calibro 4,5 mm; una carica di anidride carbonica consente di spararne 105. Come nell’originale sono presenti sicura automatica al grilletto (doppia azione), pulsante reversibile di sgancio del caricatore e tacca di mira regolabile; la leva di rilascio del carrello funge da sicura addizionale.

La Umarex Walther Q5 Match 5” Combo set è lunga 210 millimetri e pesa 920 grammi; della dotazione di serie fanno parte il punto rosso Umarex Rds 8 e la placca per coprire la slitta quando s’impiegano le mire metalliche. Per conoscere prezzo e tempi della distribuzione internazionale bisogna attendere un po’.

