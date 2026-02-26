Sp Sport Pistol 50th Anniversary: una pistola celebrativa per Pardini

All’Iwa di Norimberga la Pardini ha svelato la Sp Sport Pistol 50th Anniversary, pistola celebrativa in soli cinquanta esemplari.

Fondata nel 1976, per festeggiare il cinquantesimo anno d’attività la Pardini (stanno per iniziare i lavori nel cantiere da cui sorgerà il secondo stabilimento produttivo, che affiancherà quello storico) ha deciso di produrre una versione commemorativa della Sp Hi-Tech, pistola semiautomatica per il tiro accademico introdotta nel 2024: in occasione dell’inaugurazione d’Iwa dunque è comparsa la Sp Sport Pistol 50th Anniversary, prodotta in soli cinquanta esemplari.

Della versione base questa variante mantiene la finitura Dlc, che coniuga altissima resistenza meccanica e bassissimo coefficiente d’attrito, su fusto, contrappeso, otturatore e tutti i componenti critici.

A ciò s’affianca una serie d’elementi distintivi: doratura sia sull’otturatore sia sul grilletto, impugnatura regolabile in legno nobile selezionato, colorazione titanio per la finitura del fusto, sul quale trova spazio anche una medaglia celebrativa, e del contrappeso.

Sono appena cinquanta, con matricola dedicata, gli esemplari prodotti: ciascuno s’accompagna a una valigetta rivestita in pelle, con interni in velluto rosso, e al certificato d’autenticità firmato in originale da Giampiero Pardini

Non è l’unica novità che la Pardini ha svelato a Norimberga: nella stessa sede il pubblico professionale può apprezzare anche la versione Green della carabina Gpr1 ad aria compressa e due caricatori per la pistola Hp: cambia l’elevatore sia in quello da cinque sia in quello da sei colpi, nel quale è nuovo anche il fondello.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.