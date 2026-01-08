Iwa OutdoorClassics dal 2027 cambia data e durata: tre giorni infrasettimanali in aprile

Da decenni Iwa OutdoorClassics, la fiera B2B di settore che si svolge ogni anno a Norimberga, è il punto d’incontro internazionale per il settore della caccia e degli sport di tiro.

Iwa si è sempre svolta in inverno, ma dal 2027 cambierà data: si svolgerà da martedì 13 a giovedì 15 aprile 2027, un cambiamento pensato per riflettere la sua crescente portata internazionale.

Questa decisione rafforza la posizione unica di Iwa come piattaforma B2B e apre nuove opportunità per espositori e visitatori in tutto il mondo. La decisione è il risultato di intense discussioni con espositori, associazioni e visitatori.

La sequenza delle giornate infrasettimanale facilita gli spostamenti e la partecipazione; per gli espositori, questo significa costi inferiori, mentre per i visitatori si traduce in migliori opzioni di viaggio.

Fondamenti strategici in tempi difficili

Dibattiti sociali, decisioni politiche, crisi globali e sviluppi tecnologici hanno trasformato radicalmente il settore. Per Iwa OutdoorClassics ciò significa plasmare attivamente il mercato come piattaforma B2B leader, attraverso formati come Iwa Vision e Iwa Expert, che aprono l’accesso al mercato e promuovono partnership strategiche.

Il posizionamento “Made for Trade” ha sottolineato l’ambizione di porre al centro il commercio specializzato internazionale e di affermare Iwa come spazio di lavoro per le decisioni aziendali. Queste iniziative fanno parte di una strategia a lungo termine che ora compie un ulteriore passo avanti con lo spostamento delle date.

La motivazione: perché il cambio di data apre nuove opportunità

“Abbiamo ascoltato con molta attenzione le richieste degli addetti ai lavori“, afferma Stefanie Leege, Exhibition Director di IWA OutdoorClassics, “il feedback è stato chiaro: l’inizio dell’anno è un periodo intenso per molte aziende. Con la nuova data, creiamo un po’ di respiro nel calendario e consentiamo una partecipazione più efficiente. Abbiamo bisogno di una fiera che non sia solo rilevante, ma anche efficiente. Con questo cambiamento, noi di Iwa stiamo agendo con decisione per dare una mano al settore. Allo stesso tempo, manteniamo sempre una prospettiva globale sugli sviluppi“.

Fatto per il commercio: più di un semplice motto

Seguendo il principio guida “Made for Trade”, Iwa si posiziona costantemente come fiera specializzata per il mercato internazionale. Tutto ruota attorno a ordini, networking e discussioni strategiche. “Made for Trade significa creare condizioni che rafforzino il settore“, afferma Leege, “il cambio di data è un passo logico in questa direzione“. Questo posizionamento ha dato impulsi importanti: un focus B2B più forte, offerte più efficienti e un programma di supporto orientato al settore.