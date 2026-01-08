Camilla Almici entra nel Team Beretta

Beretta annuncia la firma del contratto di sponsorizzazione con Camilla Almici, giovane ma già affermata campionessa di tiro dinamico sportivo.

Classe 1998, originaria di Ghedi (Brescia), Camilla Almici entra ufficialmente nella squadra Beretta. Con alle spalle già importantissimi risultati nelle competizioni nazionali e internazionali, Camilla Almici è la campionessa italiana e mondiale in carica: due volte campionessa del mondo Ipsc nella divisione Production Lady (2022 in Thailandia e 2025 in Sudafrica), vincitrice di un titolo europeo in Grecia nel 2023 e di due titoli italiani nel 2023 e nel 2025, Almici è stata anche trionfatrice dell’ultimo Extreme Euro Open in Repubblica Ceca e dell’Hot Shot 2025 in Ungheria.

A luglio 2025 ha conquistato il titolo di Gran Master, diventando la prima donna italiana a raggiungere questo prestigioso traguardo. A meno di sei mesi da questo risultato, Camilla non si ferma e intraprende una nuova importante sfida affidandosi a Beretta.

Il commento di Camilla Almici

“Sono felice ed emozionata per questa nuova avventura. Ho una grande voglia di mettermi in gioco, perché adoro le sfide, e il mio obiettivo è portare il nome italiano ai vertici del tiro dinamico sportivo.

Ci proverò con tutta me stessa e spero di riuscirci. Rappresentare un marchio italiano è per me un onore immenso: se dovessi scegliere, non vorrei nessun altro marchio se non Beretta.

Entrare a far parte di questa famiglia è davvero speciale e sono pronta a dare il massimo”, ha dichiarato Camilla al momento della firma del contratto all’interno della Collezione Privata Beretta.

Finora Camilla ha gareggiato con una Cz Shadow 2 (apparteneva al team Cz di tiro dinamico): a partire dalle prossime competizioni, Camilla Almici gareggerà con la 92X Performance, la pistola progettata da Beretta per garantire il massimo delle prestazioni grazie al fusto in acciaio, al carrello Brigadier e al sistema di scatto Xtreme‑S, unendo l’affidabilità dell’iconica 92 alle caratteristiche di precisione, potenza e velocità indispensabili nelle divisioni dell’Ipsc.

Il commento di Beretta

“Siamo entusiasti di accogliere Camilla nella famiglia Beretta” ha detto Daniele Piva, vicepresident business commercial market di Fabbrica d’Armi Pietro Beretta. “Con Camilla, il nostro team si arricchisce di una figura giovane e determinata, pronta a ispirare nuovi appassionati e a contribuire allo sviluppo della disciplina, con un importante traguardo in mente: il mondiale di IPSC in Italia nel 2028. L’ingresso di Camilla nel team è una dimostrazione di quanto Beretta, da sempre vicina al mondo del tiro in tutte le sue discipline, stia investendo sempre di più nel mondo dell’IPSC, con l’obiettivo strategico di diventare la scelta numero uno dei campioni anche in questo segmento.

Da parte di Beretta, per Camilla e per tutti gli atleti del team metteremo sempre a disposizione le nostre tecnologie, i servizi e il supporto necessario, per consentire loro di ottenere i massimi risultati. Il talento e la passione di campioni come Camilla, uniti alle possibilità della nostra azienda, saranno fondamentali nel tiro dinamico per spingerci a sviluppare prodotti sempre migliori che possano rispondere alle esigenze di ergonomia e performance dei tiratori. Nuove straordinarie innovazioni sono in arrivo già a breve”.